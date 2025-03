HOMBURG. Am 2.3.2025 kam es gegen 0.27 Uhr in der Heinrich-Spoerl-Straße in Homburg, OT Einöd, im Bereich der Altkleidercontainer, zum Brand mehrerer vor den Containern befindlicher Kleidungsstücke. Ein bislang unbekannter Täter hatte diese auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt.

Die Kleidung konnte rechtzeitig abgelöscht werden und es kam zu keinem Übergriff des Brandes auf die Container. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)