Schwerer Busunfall in Saarbrücken: Polizei und Rettungskräfte im Großeinsatz – 35 Verletzte

SAARBRÜCKEN. Ein schwerer Unfall mit zwei Linienbussen hat in Saarbrücken am Montag für einen Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte gesorgt. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Breslauer Straße, unweit eines Einkaufszentrums. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder.

Unfallstelle: Frontalkollision mitten auf Kreuzung

Wie Augenzeugen und die Polizei berichten, standen die beiden Busse nach der Kollision mitten auf einer Kreuzung. Ein dpa-Fotograf schilderte, dass die Frontscheiben beider Fahrzeuge stark beschädigt und die Karosserien sichtbar eingedellt waren.

Großeinsatz: Rettungshubschrauber vor Ort

Um die Verletzten, nach Informationen eines Polizeisprechers mindestens 34 Personen, schnellstmöglich zu versorgen, waren zahlreiche Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die genaue Anzahl der Verletzten war zunächst unklar, ebenso die Unfallursache.

Ursache des Unfalls noch ungeklärt

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Noch ist unklar, ob menschliches Versagen oder technische Probleme zu der schweren Kollision geführt haben. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.