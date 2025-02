Ehrenamtsbüro Trier-Land: „Zukunft aktiv gestalten“ – Teilhabe, Solidarität und Vielfalt

TRIER-LAND. Unter dem Motto „Zukunft aktiv gestalten“ setzt die Verbandsgemeinde Trier-Land ein bedeutendes Projekt in Gang, das das Ehrenamt langfristig stärken soll. Mit der Etablierung des Ehrenamtsbüros wird eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die das ehrenamtliche Engagement in der Region nachhaltig fördert.

Das Ehrenamtsbüro ist zunächst für drei Jahre im Rahmen des LEADER-Projekts angelegt, um nachhaltige Strukturen aufzubauen und das Ehrenamt zukunftsfähig zu gestalten. „Wie wichtig das Ehrenamt für das Funktionieren unserer Gemeinschaft ist, zeigt sich nahezu täglich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre vieles in unseren Dörfern nicht möglich. Es trägt maßgeblich zu einer lebendigen und solidarischen Gesellschaft bei. Auch deswegen wollen wir mit dem Ehrenamtsbüro das Ehrenamt stärken und unterstützen“, betont Bürgermeister Michael Holstein. Angesicht des demographischen Wandels sei es besonders wichtig, die ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen und deren Engagement langfristig zu sichern. „Ehrenamt bedeutet Teilhabe, Mitbestimmung und ist das Fundament einer aktiven, offenen Gemeinschaft in unseren Dörfern der Verbandsgemeinde“, so der Bürgermeister weiter.

Mit dem Ehrenamtsbüro schafft die Verbandsgemeinde Trier-Land eine neue Schnittstelle, die als Netzwerk, Vermittler und Berater für alle Akteure fungiert. Es richtet sich sowohl an interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren möchten, als auch an Vereine und Institutionen, die Ehrenamtliche suchen. Ziel des Projekts ist es, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und ein gemeinsames Engagement zu fördern, das die Werte Teilhabe, Solidarität, Chancengleichheit und Vielfalt in den Mittelpunkt stellt.

„Das Ehrenamtsbüro basiert auf drei wesentlichen Säulen“, erklärt Christian Weiß, Ehrenamtsbeauftragter der Verbandsgemeinde Trier-Land. „Die zentrale Anlaufstelle für alle Ehrenamtlichen sorgt für eine effektive Koordination und Netzwerkarbeit. In der zukünftigen Ehrenamtsbörse kommen Menschen, die sich engagieren möchten und Organisationen, die Ehrenamtliche suchen zusammen. Zudem werden wir unter dem Bereich ‘Hilfestellung Ehrenamt’ umfassende Beratung, Information und Schulungen anbieten, um die Arbeit der Ehrenamtlichen zu unterstützen und weiterzuentwickeln.“.

Zu seinen nächsten Schritten führt Weiß aus, „In den kommenden Monaten wird das Ehrenamtsbüro eine Webpräsenz aufbauen, die als zentrale Anlaufstelle für Informationen und Vernetzung dient. Zudem liegt der Fokus auf der kontinuierlichen Ansprache und Unterstützung der Ehrenamtlichen, um langfristige Bindungen zu schaffen. Wir werden auch aktiv den Kooperationsaufbau mit Vereinen, Unternehmen und den einzelnen Kommunen vorantreiben, um das Ehrenamt in Trier-Land nachhaltig zu stärken.“

Erreichbar ist der Ehrenamtsbeauftragte Christian Weiß im Rathaus der Verbandsgemeinde Trier-Land, Gartenfeldstraße 12, in Trier. Telefon: 0651/9798-327, Email: [email protected]. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)