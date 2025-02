Trier: Theater-Intendant Langner tritt zum Ende der Spielzeit zurück

TRIER. Nach sieben Spielzeiten am Theater Trier hat Intendant Manfred Langner seinen Rücktritt zum Ende der laufenden Spielzeit erklärt.

Das gaben Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Kulturdezernent Markus Nöhl sowie die Intendanten des Theaters Manfred Langner und Lajos Wenzel bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Als Grund nannte Langner die zunehmende Belastung für seine Gesundheit, die er vorsorglich vor akuten Auswirkungen schützen will: „Ich habe mich entschlossen, in den nächsten Jahren meiner Gesundheit den Vorrang zu geben und die Stadt Trier zu bitten, mich aus meiner Verpflichtung als Intendant vorzeitig zu entlassen. Ich weiß das Theater Trier mit meinem Intendantenkollegen Lajos Wenzel und einem engagierten Team und Ensemble gut aufgestellt.“

Am Vorabend war bereits der Dezernatsausschuss III und in einer Betriebsversammlung am Morgen die Belegschaft des Theaters Trier informiert worden.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe würdigte die Leistungen Manfred Langners für das Theater und die Stadt: „Mit welcher Energie, mit welcher Überzeugungskraft Sie sowohl das Haus als auch das Publikum überzeugt haben, ist einfach grandios“, so Leibe zum Start von Langners Intendanz in Trier 2018. „Dieses Theater ist voll, dieses Theater hat Akzeptanz. Für Ihre Entscheidung, Herr Langner, gebührt Ihnen Respekt. Gott sei Dank haben wir einen Intendanten schon im Haus und damit geht es für uns in Trier gut weiter“, begrüßte Oberbürgermeister Leibe die Kontinuität für das Haus.

Lajos Wenzel, der ab der Spielzeit 2025/26 die künstlerische Leitung des Theaters alleine weiterführen wird, dankte Langner für die gute Zusammenarbeit und zeigte Verständnis für dessen vorzeitiges Ausscheiden aus der Doppelintendanz. Sicherlich werde man Langner als Autor oder Regisseur in Zukunft noch häufiger am Theater Trier begrüßen, so Wenzel.

Elisa von Issendorff, bisherige stellvertretende Spartenleiterin des Schauspiels, verstärkt das Leitungsteam als neue Schauspieldirektorin. Lajos Wenzel: „Dass Elisa von Issendorff meiner Bitte nachkommt, die Schauspieldirektion zu übernehmen, ist ein großes Glück für unser Haus.“

Wie bisher wird Wenzel weiterhin die personalintensive Musiktheatersparte als Operndirektor verantworten. Zusammen mit dem restlichen, unveränderten künstlerischen Leitungsteam ist maximale Kontinuität für das Theater Trier gesichert, um die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben.