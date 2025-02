TRIER: Einbrüche in Weinhaus und Bürogebäude

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es am Wochenende im Stadtgebiet zu zwei weiteren Einbrüchen.

Am Sonntag, 16.02.25, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01.30 Uhr und 9.00 Uhr über eine Tür im Terrassenbereich Zutritt zum Lokal Weinhaus in der Brückenstraße in Trier. Der oder die Täter durchsuchten den Gastraum und entwendeten mehrere Flaschen Wein.

Zwischen Samstag, 15. Februar, 14.30 Uhr, und Montag, 17. Februar, 6.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Eindrücken eines Fensters Zugang zum Robert-Schumann-Haus in Trier-West. Die Täter durchsuchten Büroräume und flüchteten nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut.

Zeugen, die bei diesen Fällen etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.