Trier: Arbeiten am Versorgungsnetz – Vollsperrung in der Udostraße

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es von Donnerstag, 20. Februar, bis Freitag, 21. Februar 2025, in der Udostraße auf Höhe der Hausnummern 37 und 39 sowie 54 und 56 zu einer Vollsperrung.

Die Einbahnstraßenregelung wird für den Zeitraum der Baumaßnahme aufgehoben, eine Durchfahrt ist für die Dauer der Arbeiten an dieser Stelle nicht möglich. Der Verkehr wird daher über die Greilerstraße und die St. Helena-Straße in die Burgmühlenstraße und die Eligiusstraße in Richtung Udostraße umgeleitet. Bei Rückfragen ist der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 erreichbar. (Quelle: SWT)