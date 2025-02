Trier: Älterer Herr von falschen Polizisten unter Druck gesetzt und abgezockt

TRIER. Am Dienstag, den 28. Januar 2025, übergab ein älterer Herr aus Trier gegen 10.30 Uhr einen hohen fünfstelligen Betrag an einen bislang unbekannten Täter.

Vorangegangen waren eine Vielzahl von Anrufen, in denen sich die Täter als vermeintliche Polizeibeamte ausgaben und dem Geschädigten vortäuschten, dass diverse Beweismittel gegen ihn vorlägen, die ihn angeblich in einer ungünstigen Situation zeigen würden. Sie setzten den Geschädigten unter Druck und gaben als Alternative vor, dass er die Behörde mit seinem privaten Vermögen unterstützen könne, um so einer Strafverfolgung zu entgehen.

Derart getäuscht, willigte der Geschädigte ein und übergab den geforderten Betrag in der St. Anna-Straße, in Höhe des Eingangs zum Olewiger Friedhof, an einen unbekannten Täter. Dieser entfernte sich mit einem unbekannten Fahrzeug vom Übergabeort.

Der Geldabholer wurde wie folgt beschrieben:

– männlich, ca. 170 – 180 cm groß

– südländisches Erscheinungsbild

-schwarze sportliche Kleidung

Die Kriminalpolizei Trier fragt: Wer hat im Tatzeitraum, Dienstag, 28. Januar 2025, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr in Trier-Olewig, insbesondere im Bereich der St. Anna-Straße, Auf der Hill sowie am Olewiger Friedhof verdächtige Fahrzeuge, insbesondere mit auswärtigen Kennzeichen wahrgenommen? Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen und kann Hinweise geben? Relevant könnten auch verdächtige Wahrnehmungen zu den Zufahrten zu Trier-Olewig sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0651/983-43390 an die Kriminalpolizei Trier mitzuteilen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)