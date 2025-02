NABU sucht Amphibienretter: Aach und Sivenicher Hof – Kröten auf dem Weg zu Laichplätzen

TRIER. In den nächsten Wochen wandern Frösche, Kröten, Feuersalamander und Molche zu ihren Laichplätzen und überqueren dabei auch Straßen. So auch die L43 zwischen Aach und der B51 in Höhe des Sivenicher Hofes.

Damit die Tiere die Chance erhalten sicher an ihren Laichplätzen anzukommen, bauen Ehrenamtliche des NABU Region Trier vor der Straße einen Amphibienzaun auf, graben Eimer davor ein und tragen die Tiere dann in den Eimern über die Straße. Dafür werden noch dringend Helferinnen und Helfer gesucht, die bei diesen Aktivitäten unterstützen möchten. Interessierte können sich melden bei Bernd Mutschler: Tel: 0176 – 31 35 89 58. (Quelle: NABU Regionalstelle RLP-West)