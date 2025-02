++ Region: Schnee und Schneeregen in den nächsten Tagen ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt grau und ungemütlich. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt, in der Nacht zum Mittwoch kann dann im Süden etwas Regen aufkommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden besteht örtlich Glättegefahr.

Auch am Mittwoch ist es größtenteils stark bewölkt, im Süden und vereinzelt auch im Norden ist mit Regen oder Schnee zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter ähnlich, örtlich ist erneut mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen. (Quelle: dpa)