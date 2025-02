++ Aktuell: Leiche in Moselschleuse entdeckt – Handelt es sich um Vermissten aus Piesport? ++

PIESPORT. Eine Leiche wird in einer Moselschleuse entdeckt. Es handelt sich wohl um einen Mann, der seit einem Monat in Piesport vermisst wird.

In der Schleuse in Enkirch ist ein toter Mann aus der Mosel geborgen worden. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um einen seit einem Monat vermissten 48-Jährigen aus Piesport handelt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt. Ein DNA-Abgleich stehe aber noch aus. Die Leiche war am Montag im Wasser entdeckt worden.

Der Mann war am 12. Januar als vermisst gemeldet worden. Er hatte am Abend zuvor eine Feier in Wintrich verlassen, kam aber nie zu Hause an. Man ging davon aus, dass er den Heimweg nach Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) zu Fuß angetreten hatte. Freunde, Feuerwehren und Polizei hatten zuvor ergebnislos nach dem Mann gesucht.

(dpa)