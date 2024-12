Faeser gegen Frieden: Deutsch-luxemburgischer Zoff um Grenzkontrollen

LUXEMBURG/TRIER. Die seit Mitte September laufenden Grenzkontrollen stoßen immer wieder auf Kritik. Dennoch sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Kontrollen als Erfolg und hat angekündigt, sie zu verlängern, Dagegen regt sich Widerstand in der luxemburgischen Regierung, wie der Volksfreund berichtet.

Laut Faeser gab es 37.000 Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und 1600 Schleuser konnten festgenommen werden. Gemäß einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD wurden zwischen Mitte September und Mitte November 302 illegale Einreisen aus dem Großherzogtum registriert. Zieht man zudem die Grenzkontrollen bei der Fußball-EM mit in Betracht, so waren es seit Juni 681.

Der luxemburgische Premierminister Luc Frieden (CSV) will die Grenzkontrollen, die von Deutschland und seit November auch von Frankreich durchgeführt werden, hingegen nicht akzeptieren. Die Kontrollen seien nicht mit den EU-Verträgen vereinbar, erklärte Frieden nach einer Kabinettssitzung am Freitag. Er habe diese Position auch in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) deutlich gemacht. Ähnlich hatte sich laut einem Bericht von L’essentiel auch der Innenminister des Großherzogtums, Léon Gloden (CSV), bei einem Treffen mit dem neuen Migrationskommisar der EU, Magnus Brunner (ÖVP), geäußert (lokalo.de berichtete).

Während der deutsche Landkreistag eine Intensivierung der Kontrollen zur Bekämpfung der irregulären Migration befürwortet, fordern die Bürgermeister des Quattropole-Netzwerkes Trier, Saarbrücken, Metz und Luxemburg, darunter der Trierer OB Wolfram Leibe (SPD), ein Ende der Kontrollen. (Quellen: Trierischer Volksfreund, L’essentiel)