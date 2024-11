Vulkaneifel: Ohne Winterreifen in Rettungswagen gedonnert

DREIS-BRÜCK. Am 22.11.2024, gegen 14.38 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K59 kurz vor der Ortslage Brück. Da der aus Fahrtrichtung Heyroth kommende PKW-Fahrer noch keine Winterreifen am Fahrzeug angebracht hatte, verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab.

In einem angrenzenden Feld kam er zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten verlor eine PKW-Fahrerin, welche die Unfallstelle passierte, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Rettungswagen. Ursächlich waren hier ebenfalls die nicht angebrachten Winterreifen. Die Rettungssanitäter und die Fahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)