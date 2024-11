RLP: Mehrfach in den Gegenverkehr – gefährliche Irrfahrt auf Bundesstraße

ADENBAU-AHRBRÜCK. Am Freitag, den 15.11.2024, in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 23.15 Uhr, kam es in dem Streckenabschnitt der B257 zwischen Adenau und Altenahr zu Straßenverkehrsgefährdungen.

Der Polizeiinspektion Adenau wurde in diesem Zusammenhang ein unsicher geführter PKW Ford Focus, Farbe weiß, gemeldet, welcher aus Fahrtrichtung Adenau in Fahrtrichtung Ahrbrück u.a. mehrfach in den fließenden Gegenverkehr fuhr und mutmaßlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Laut ersten Zeugenaussagen kam es zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs im Bereich der Ortslagen Niederadenau, Hönningen sowie Ahrbrück. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten ausweichen sowie teilweise abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Darüber hinaus fuhr der PKW mehrfach in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen.

Der PKW konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Bereich der B257 in Höhe der Ortslage Altenahr gestoppt und einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 23-jährigen Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen eingeleitet. Es konnten keine Hinweise auf einen zeitnahen Alkohol-/Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Zeugen der beschriebenen Verkehrsvorgänge sowie insbesondere gefährdete Personen/Fahrzeugführer des Gegenverkehrs (Fahrtrichtung Adenau) werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau (Telefon: 02691/9250) in Verbindung zu setzen.