Region: Frost in der Nacht – starke Böen in Hochlagen – Schnee und Glätte möglich

OFFENBACH. Der Hochdruckeinfluss mit bodennah feuchter und milder Meeresluft schwächt sich zunehmend ab. Mit einer Kaltfrontpassage zum Sonntagmorgen und -vormittag strömt ein Schwall maritimer Polarluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland ein und gestaltet das Wetter in den kommenden Tagen insgesamt unbeständiger.

Am heutigen Samstag zeigt sich das Wetter zunächst häufig neblig-trüb oder stark bewölkt, im Tagesverlauf kommt es zwischendurch zu lokalen Auflockerungen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Maximalwerte liegen bei 6 bis 9 Grad, in Hochlagen um 5 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag kommt es zu Bewölkungsverdichtung. Die zweite Nachthälfte wird bedeckt und ausgangs der Nacht setzt im Norden Regen ein. Die Temperaturen kühlen auf 4 bis 0 Grad av. Vereinzelt tritt Frost in Bodennähe auf. Im höheren Bergland wehen zeitweise Windböen aus Südwest.

Am Sonntag wird das Wetter überwiegend stark bewölkt. Zeitweise treten Schauer oder schauerartiger Regen auf. Oberhalb von etwa 600 Metern geht der Regen in Schneeregen(-schauer) über. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 4 und 8 Grad, im höheren Bergland 2 bis 4 Grad. Mäßiger Wind weht aus Südwest mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen. Die Nacht zum Montag präsentiert sich teils wolkig und niederschlagsfrei, teils mit Regen-, im Bergland auch mit Schneeschauern. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 1 Grad, im Bergland bis -1 Grad. Hier tritt örtlich Glätte auf. Im Bergland wehen zeitweise zudem stürmische Böen aus Südwest.

Für den Montag sagen die Meteorologen anfangs meist stark bewölktes Wetter voraus, im Tagesverlauf verdichtende Bewölkung und insbesondere in der Nordhälfte aufkommender Regen. Es kommt zu einer Erwärmung auf 6 bis 9 Grad, in Hochlagen auf 4 Grad. Anfangs weht mäßiger Wind aus Südwest, im Tagesverlauf zunehmend. Im Tiefland treten regional starke, im Bergland teils stürmische Böen auf, exponiert auch Sturmböen nicht ausgeschlossen. Nachts weiterhin bedeckt und zeitweise Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 6 und 3 Grad, im Bergland 2 Grad. Örtlich stürmische Böen aus Südwest, in Hochlagen einzelne schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. (Quelle: DWD)