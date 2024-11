Bitburg: Neue Ampelanlage am Zangerles Eck – Verkehr in Trierer Straße fließt

BITBURG. Wochenlang mussten die Verkehrsteilnehmer wegen dringend notwendiger Bauarbeiten am Kreisverkehrsplatz Trierer / Echternacher / Saar- und Mötscher Straße Umleitungen im Bitburger Stadtbereich in Kauf nehmen. Und an der Kreuzung Zangerles Eck gab es Sicherheitsprobleme, nach dem die dortige Ampel im Frühjahr ausgefallen und nicht mehr zu reparieren war. Nun ist alles fertig, und der Verkehr fließt wieder wie gewohnt.

Seit dem 23. September 2024 wurden Tiefbauarbeiten einschließlich der Verlegung einer neuen Wasserleitung im Kreuzungsbereich Trierer Straße / Mötscher Straße / Saarstraße / Echternacher Straße ausgeführt. Während der Bauzeit musste der äußerst wichtige Bitburger Kreisverkehrsplatz am Landratsamt für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Um die Baustelle zu umgehen, mussten zahlreiche Umleitungen ausgewiesen werden. Dies führte zu schwierigen Verkehrsverhältnissen in der Bitburger Innenstadt.

In diesem Zusammenhang wurde in der Trierer Straße auf dem Teilstück zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der Einmündung „Auf dem Stock“ wegen Absackungen und Rissbildungen die Deckschicht erneuert. Außerdem wurden die fehlenden Markierungen für den Radweg, der am Kreisverkehr vorbei ins Maximiner Wäldchen führt, angebracht. Die Bauarbeiten wurden termin- und fristgerecht ausgeführt, alles lief reibungslos.

Die neue Ampelanlage an der Kreuzung Trierer Straße-Borenweg-Hauptstraße-Karenweg in Bitburg wurde am 9. November 2024 installiert und ging am 13. November endgültig in Betrieb. Die alte Ampel war im Frühjahr ausgefallen und nicht mehr zu reparieren. Deshalb beschloss der Stadtrat die Anschaffung einer neuen Lichtsignalanlage. Mit ihrer Inbetriebnahme gelten nun wieder die seit vielen Jahren bewährten Verkehrsregelungen in der gesamten Trierer Straße einschließlich ihrer Anbindungen. (Quelle: Stadt Bitburg)