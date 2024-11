Bündnis wackelt nicht: Grüne stehen zur Ampel in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Die Grünen stehen zur Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz. «Wir Grüne in der rheinland-pfälzischen Landesregierung regieren gut und vertrauensvoll mit SPD und FDP zusammen», sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Wir entwickeln gemeinsam Lösungen und packen Probleme an, nun schon in der zweiten Wahlperiode», betonte die Familienministerin. «Auch im Lichte der aktuellen Entwicklungen in Berlin sind wir davon überzeugt, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit in der rheinland-pfälzischen Ampel weiterführen werden.»

In Berlin müsse nach dem Ausscheiden der FDP aus der Bundesregierung nun Klarheit über den zukünftigen Kurs für Deutschland geschaffen werden. «Es sind schwierige und herausfordernde Zeiten, die Klarheit und eine handlungsfähige Regierungskoalition brauchen», betonte die Grünen-Politikerin. (Quelle: dpa)