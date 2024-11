Goldene Ehrennadel: Kreishandwerkerschaft MEHR würdigt 184 Jahre Ehrenamt

BITBURG. Sieben verdiente Ehrenamtsträger der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR) wurden Ende Oktober in einer Feierstunde im Bitburger Eifelbräu mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung würdigt die Kreishandwerkerschaft MEHR das langjährige und herausragende Engagement der Preisträger, die gemeinsam auf beeindruckende 184 Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Handwerk zurückblicken können.

„Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die hiesige Handwerksgemeinschaft“, betonte der Vorsitzende Kreishandwerkmeister Raimund Licht in seiner Ansprache. „Denn das Handwerk ist mehr als nur wirtschaftliche Tätigkeit. Es trägt Verantwortung für die Region, für die Menschen und für die Gesellschaft als Ganzes. Wir schaffen Ausbildungsplätze, fördern den Nachwuchs und stärken den Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft.“

Im Beisein von den Delegierten der 22 regionalen Handwerksinnungen und von Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, wurden die Ehrennadeln von Licht und seinem Kreishandwerksmeisterkollegen Hermann Waldorf persönlich überreicht. Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft MEHR benannte in einem kurzen Zeitraffer die einzelnen Ehrenämter. Ein Großteil der Geehrten hatte in seiner bisherigen Laufbahn gerne mal sieben Ehrenämter durchlaufen und war zeitweise in mehreren Gremien im Einsatz. „Dieses Engagement ist herausragend und buchstäblicher aller Ehre wert„, betonte Kleis.

Spitzenreiter mit 39 Jahren Ehrenamt war an dem Abend Reinhold Monzel, Fleischermeister aus Bollendorf. Er engagiert sich seit 1985 für das Fleischerhandwerk. Insbesondere im Bereich um die Ausbildung junger Fachkräfte. Noch heute ist er Lehrlingswart in seiner Fleischer-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück.

Margit Schabbach, Friseurmeisterin aus Morbach, kommt auf 29 Jahre Einsatz in verschiedenen Bereichen ihrer Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich. Ihre Innungskollegin Jutta Thiesen aus Zeltingen-Rachtig kommt auf 25 Jahre. Sie sind beide noch heute aktiv im Vorstand.

Metallbauermeister Bernd Gansen bringt 24 Jahre Ehrenamt zusammen. Der Salmtaler ist heute noch in fünf Ämtern aktiv.

Roger Schnitzius verzeichnet ebenso 24 Ehrenamtsjahre. Der Maler- und Lackierermeister aus Kröv ist seit 2000 Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss.

Bernd Elsen aus Speicher war zehn Jahre Obermeister der Elektroinnung Westeifel bis er 2021 zum Vizepräsident der Handwerkskammer gewählt wurde und sein Obermeisteramt abgab. Insgesamt blickt er auf 23 Jahre Ehrenamt in der Innung zurück. Sein Innungskollege Günter Mauer aus Üxheim wurde für 20 Jahre Ehrenamtszeit im Vorstand ausgezeichnet.

Weitere Ehrenamtsträger waren nominiert, konnten aber an dem Abend nicht persönlich vor Ort sein. Sie erhalten ihre Ehrennadeln und Urkunden bei späteren Anlässen. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)