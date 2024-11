Hunsrück: Erfolgreicher Abschluss des „Zukunfts-Check Dorf“ in Horath

HORATH/WITTLICH. Landrat Gregor Eibes überreichte am 24. Oktober 2024 im Wittlicher Kreishaus Vertretern der Ortsgemeinde Horath das Anerkennungsschreiben für das im Rahmen des 2Zukunfts-Check Dorf“ fortgeschriebene Dorferneuerungskonzept.

Im „Zukunfts-Check Dorf“ werden seit dem Start im Jahr 2018 in 85 Dörfern des Landkreises Bernkastel-Wittlich die größtenteils über 20 Jahre alten Dorferneuerungskonzepte auf den Prüfstand gestellt und zeitgemäß weiterentwickelt.

Fachlich und organisatorisch unterstützt durch die Verwaltungen des Kreises, der Verbandsgemeinden, der Einheitsgemeinde Morbach sowie der Stadt Wittlich analysiert in ein bis anderthalb Jahren die Bevölkerung vor Ort ihr Dorf und entwickelt Maßnahmen, die die Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde gewährleisten sollen.

Die Ortsgemeinde Horath hat dabei, neben dem ausgeprägten bürgerschaftlichen Engagement, auch eine gute Portion Durchhaltevermögen bewiesen. Insbesondere in der Zeit von Corona und darüber hinaus ist es Ortsbürgermeister Jan Steffes gelungen, den Arbeitsprozess aufrecht zu erhalten und mit allen Beteiligten, ergänzend zur intensiven Bestandserhebung des Dorfes, auch eine Vielzahl von Entwicklungsmaßnahmen zu erarbeiten.

Mit dem Ausbau der Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie der Verbesserung der ÖPNV-Erreichbarkeit der Gemeinde wird den gestiegenen Anforderungen der Bewohnerinnen und Bewohner an die Daseinsvorsorge Rechnung getragen werden. Die energetische, bedarfsgerechte Optimierung und barrierefreie Gestaltung der zahlreichen Gemeindeeinrichtungen bilden dabei einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt.

Auch die nachhaltige Sicherung der medizinischen Versorgung, die Schaffung gastronomischer Angebote – insbesondere in Verbindung mit der geplanten Sanierung der Hochwaldhalle – sowie die Errichtung einer Radwegeverbindung an die Mosel und in Richtung Römerstraße werden als wichtige Aufgaben für eine zukunftssichere Entwicklung von Horath erkannt.

Für die Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes wünschten Landrat Gregor Eibes sowie der Dorferneuerungsbeauftragte Mario Boiselle-Hempel viel Erfolg.