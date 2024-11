Vermummte brennen Pyrotechnik ab: Arena Trier vor Basketball-Match evakuiert

TRIER. Am Samstag, 2.11.2024, fand um 19.30 Uhr das Basketballspiel der Gladiators Trier – Phoenix Hagen statt. Gegen 19.10 Uhr trafen unter anderem zwei Busse mit Fans aus Hagen vor der Arena in Trier ein.

Nachdem die Fans aus Hagen sich von ihren Bussen in Richtung Arena bewegten, vermummten sich mehrere Personen und zündeten pyrotechnische Gegenstände in Form von Bengalos und Rauchtöpfen. Es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Der Rauch zog in die Halle und löste die Feuermelder aus. Daraufhin mussten die Besucher in der Halle zunächst evakuiert, der Spielbeginn verschoben und die Halle durch die Feuerwehr überprüft werden.

Durch vor Ort befindliche Polizeikräfte konnte eine Person nach dem Abbrennen eines Bengalos und Ablegen der Vermummung aus der Menschenmenge heraus separiert und die Personalien festgestellt werden. Ein Strafverfahren u.a wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot sowie ein Verfahren wegen des Abbrennens von Pyrotechnik wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu weiteren Personen dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Trier)