RLP: Schauspielerin Maria Schrader erhält Zuckmayer-Medaille

MAINZ. Für ihre Verdienste um die deutsche Sprache wird die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Maria Schrader mit der diesjährigen Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will die Künstlerin bei einer Feierstunde am 18. Januar in Mainz auszeichnen. «Filme von und mit Maria Schrader zeichnen sich durch ihren besonderen Blick auf wichtige gesellschaftliche Themen aus», begründete der Ministerpräsident die Entscheidung.

Preisverleihung am Todestag des Dramatikers

Mit der Carl-Zuckmayer-Medaille erinnert das Land Rheinland-Pfalz an den rheinhessischen Dramatiker. Sie wird seit 1979 jährlich am 18. Januar, dem Todestag Zuckmayers, an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die deutsche Sprache in besonderer Weise verdient gemacht haben. Zu den Trägern der Carl-Zuckmayer-Medaille gehören unter anderem Friedrich Dürrenmatt, Hanns Dieter Hüsch, Martin Walser, Katharina Thalbach, Herta Müller und Udo Lindenberg.