Eifelkreis: Diebe klauen Kinderfahrzeuge vom Hof

STADTKYLL. Wie die Polizei Prüm mitteilt, ist selbst Kinderspielzeug ist vor Dieben nicht mehr sicher.

In der Nacht von Sonntag, 27.10.2024, 21.00 Uhr auf Montag, 28.10.2024, 08.00 Uhr wurden mehrere Kinderfahrzeuge (u.a. ein grün/gelber Trettraktor sowie Baustellenfahrzeuge für Kinder) vom Hof eines Einfamilienhauses in Stadtkyll in der Straße Karpesseifen entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte aufgrund der Menge und Größe ein Fahrzeug mit größerer Ladefläche oder ein Anhänger genutzt worden sein.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an [email protected] oder unter 06551 942-0.