Wasserbillig: Betrunkener Autodieb nach Crash-Fahrt festgenommen

WASSERBILLIG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am heutigen Freitag ein Verkehrsunfall in der Rue Duchscher in Wasserbillig gemeldet, bei dem ein Fahrzeug unter anderem gegen eine Stromversorgerkiste und zwei weitere Fahrzeuge gestoßen sei.

Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich beim verunfallten Auto um ein gestohlenes Fahrzeug handelt.

Der Tatverdächtige konnte gestellt werden. Der Alkoholtest bei diesem verlief zudem positiv und sein Füherschein wurde eingezogen. Die luxemburgische Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme des Verdächtigen an. Dieser wird am Nachmittag des 18.10.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.