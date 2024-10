TRIER. Am Freitag, 18. Oktober, zwischen 2.30 Uhr und 2.39 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Prümer Straße in Trier-West.

Der Täter entwendete kleinere Wertgegenstände und flüchtete durch den Garten. Er trug eine Basecap und eine raschelnde Steppjacke.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290). (Quelle: dpa)