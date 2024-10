++ Verkehr: Baustelle und Sperrung der Moselbrücke in Schweich – Umleitung nach Trier ++

Während den Arbeiten ist die Moselbrücke halbseitig gesperrt, wobei die Fahrtrichtung nach Schweich jederzeit als Einbahnverkehr gewährleistet ist. Der Verkehr nach Trier wird über die B 53 in Richtung Ehrang umgeleitet.

Die Einbahnstraßenregelung ist notwendig, da die Erkundungen, die u.a. auf der Vorlandbrücke ausgeführt werden, sehr dicht an den Kreisverkehrsplatz am Brückenkopf Schweich heranrücken und dadurch die Aufstellfläche für Fahrzeuge vor einer Ampelanlage nicht zur Verfügung steht. Hierdurch besteht die Gefahr von Rückstaus in den Kreisverkehr hinein, sodass dieser in seiner Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt wäre.

Nähere Informationen zur Verkehrsführung finden Sie im Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de.

(Quelle: LBM)