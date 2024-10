Hoffnung oder Enttäuschung? Das soll der neue Mieter in der Trier-Galerie werden

TRIER. Triers „Shopping-Mall“, deren sichtbarer Leerstand für viele Triererinnen und Trierer als Symbol des schleichenden Niedergangs des einst florierenden Einzelhandels in der Innenstadt steht, kann im Untergeschoss bald einen neuen Mieter für eine 900 Quadratmeter große Verkaufsfläche vermelden. Laut Informationen des Trierischen Volksfreunds handelt es sich dabei um die Kaufhauskette Woolworth. Doch ob diese Neueröffnung die Attraktivität des Centers signifikant steigern kann, bleibt fraglich.

Woolworth ist in Trier kein unbekannter Name, da die Kette bereits seit Jahrzehnten eine Filiale in der Brotstraße betreibt. Erste Reaktionen auf den wohl kommenden neuen Mieter fallen jedoch eher ernüchternd aus. „Ein Ramschladen ist sicher nicht die Lösung, um die Situation und Attraktivität des Centers zu verbessern“, so eine Leserin gegenüber Lokalo. Ein anderer Leser äußerte sich ähnlich: „Woolworth ist sicherlich besser als ein leerstehendes Ladenlokal, aber von einer abwechslungsreichen Belebung kann wohl keine Rede sein.“

Viele Besucherinnen und Besucher der Trierer Fußgängerzone empfinden die Entwicklung der letzten Jahre als bedenklich. Seit der Schließung der Galeria Kaufhof-Filiale im August 2024 hat der Leerstand in der Innenstadt zugenommen. Was früher durch Fachgeschäfte und gehobene Einzelhandelsmarken glänzte, wird heute durch Handyshops, Fast-Food-Ketten und Billigläden dominiert.

„Ja, die ganz goldenen Jahre des innerstädtischen Einzelhandels sind wahrscheinlich vorbei. Den tiefsten Punkt der Talsohle haben wir in der Trier-Galerie allerdings hinter uns“, sagte Center-Manager Thomas Eggert dem Trierischen Volksfreund.

Obwohl der Mietvertrag noch nicht vollständig unterzeichnet ist, zeigt sich Eggert zuversichtlich: „Die Tinte ist noch nicht ganz trocken, aber ich sehe nicht, was noch dazwischenkommen könnte“, so seine Aussage gegenüber der Trierer Tageszeitung.