Trier: Knotenpunkt wird aufgewertet – Sperrung in der Johannisstraße

TRIER. Bei der Instandsetzung des Knotenpunkts Krahnenstraße, Feldstraße, Johannisstraße und Windmühlenstraße werden ab Montag, 14. Oktober, die beschädigten Pflasterflächen in der Krahnen- und Johannisstraße ausgebaut und durch einen dauerhaften Belag aus Gussasphalt ersetzt. Optisch bleibt das Pflaster erhalten: Auf die Deckschicht wird ein entsprechendes Muster geprägt, um den Charakter einer Spielstraße beizubehalten.

Außerdem wird in der Windmühlenstraße im Übergang zur Feldstraße die Bordanlage überarbeitet, sodass eine barrierefreie Querung ermöglicht wird. Für die Bauarbeiten wird die Johannisstraße zwischen den Einmündungen In der Olk und Feldstraße gesperrt. Die Straße In der Olk wird zur Sackgasse und kann nur aus der Salvianstraße angefahren werden. An der Einmündung der Krahnenstraße gilt eine halbseitige Sperrung. Außerdem werden Halteverbotszonen eingerichtet. Die Baustelle kann fußläufig überquert werden, private Zufahrten werden nicht eingeschränkt. Bei guter Witterung werden die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte November abgeschlossen. (Quelle: Stadt Trier)