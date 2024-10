++ Keine Entwarnung! Teilsperrung A602 bleibt über Nacht – Mega-Stau um Trier ++

TRIER. Die Stadt Trier erlebte und erlebt in den vergangenen Stunden ein Verkehrschaos, wie es in jüngster Vergangenheit kaum zu sehen war. Wie die Polizei Trier am Abend mitetilt, bleibt die Vollsperrung der A602 von Ehrang kommend Richtung Moseltaldreieck aber über Nacht bestehen!

Vom Süden bis Norden, von Ost bis West – in der gesamten Stadt stand der Verkehr still. Der Grund: Eine massive Ölspur auf der A602 führte zu einer kompletten Sperrung der wichtigen Verkehrsader in Richtung Schweich. Mehrere Unfälle sorgten für stundenlange Verzögerungen und kilometerlange Staus.

Eine teilweise Entwarnung konnte die Polizei gegen 20.20 Uhr am Abend mitteilen: Die Ehranger Brücke sei gereinigt und wieder befahrbar. Die A602 bliebe allerdings von Ehrang kommend in Fahrtrichtung Dreieck Moseltal die Nacht über vollgesperrt!

🟡🚧 Update A602:

Die Ehranger Brücke ist bereits gereinigt und wieder befahrbar. 🚩Die A602 bleibt allerdings von Ehrang kommend in FR Dreieck Moseltal die Nacht über *voll* gesperrt! 🚔 Wir halten euch auf dem Laufenden. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 10, 2024

Die Polizei und Rettungskräfte sind immer noch unermüdlich im Einsatz.

Die Autofahrer in der Region können also noch nicht vollständig aufatmen. Es bleibt zu hoffen, dass bis morgen Früh zum Berufsverkehr auch die Sperrung des Autobahnabschnitts aufgehoben wird.