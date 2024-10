Von Trainerlegende zum Marketing-Tool? Klopp wird künftig Red Bulls „Head of Global Soccer“

Jürgen Klopp hat sich nach einer kurzen Auszeit von der Fußballbühne für eine neue Rolle entschieden: Ab Januar 2025 wird er als „Head of Global Soccer“ für Red Bull tätig sein. Damit übernimmt der ehemalige Trainer von Mainz, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool eine globale Führungsposition in einem Unternehmen, das Vereine wie RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Leeds United und weitere in Brasilien, Japan und den USA besitzt.

Bereits nach seinem Abschied im Mai 2024 bei Liverpool, wo er sich nach neun erfolgreichen Jahren als Fan-Liebling und Legende verabschiedete, erklärte Klopp: „Kein Klub, kein Land für das nächste Jahr. Ich werde natürlich irgendwann wieder etwas tun. Ich bin zu jung, um nur noch Padel-Tennis und Enkelkinder zu machen.“

Mit großer Begeisterung kündigte Klopp seine neue Aufgabe an und sagte auf Twitter: „…this could not excite me more.“ Die Red-Bull-Fußballvereine wie Leipzig und Salzburg bieten ihm eine globale Plattform. Weitere internationale Expansionen des Red Bull Netzwerks könnten folgen, mit Klopp als zentrale Gallionsfigur.

Es bleibt abzuwarten, wie er die Vereine unter seiner Führung prägen wird.