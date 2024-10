Trier: Strafprozess nach Eifersuchtstat – Stichverletzungen im Brustbereich

TRIER. Am 14.10.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 24-jährigen Angeklagten aus Saarburg zur Last, im Juni 2024 in Saarburg aus Eifersucht eine Person durch zwei Stiche mit einem 20 Zentimeter langen Fleischmesser verletzt und im Anschluss daran das Fahrzeug des Bruders dieser Person beschädigt zu haben.

Der Angeklagte soll in die Freundin des Geschädigten verliebt gewesen sein. Nach einer zuerst verbalen Auseinandersetzung in einer Spielhalle soll der Angeklagte ein Fleischmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimentern aus seiner Wohnung geholt und sodann den außerhalb der Spielhalle befindlichen Geschädigten aus Eifersucht mit dem Messer attackiert und durch zwei Stiche in den Brustbereich verletzt haben.

Daraufhin soll er mit dem Messer die Heckscheibe und die vordere Stoßstange des Fahrzeugs des Bruders des Geschädigten beschädigt und außerdem einen Außenspiegel abgetreten haben. Der Geschädigte habe auf Grund der Verletzungen intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Der Sachschaden soll ca. 500 Euro betragen haben.

Bei dem Vorfall sollen die Freundin des Geschädigten sowie dessen Bruder ebenfalls anwesend gewesen sein. Diese sollen sich mit dem Geschädigten zusammen in die nahe gelegene Polizeiinspektion Saarburg geflüchtet haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)