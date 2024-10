Luxemburg: Zwei Personen mit Messer verletzt – verbale Auseinandersetzung eskaliert

ESCH/ALZETTE. Gegen 1.30 Uhr wurden der Police Grand-Ducale am 5.10.2024 zwei Personen gemeldet, die in der Rue d’Audun in Esch-Alzette mit einem Messer verletzt worden seien. Beide Opfer konnten angetroffen und an Ort und Stelle erstversorgt werden, bevor sie in Krankenhaus gebracht wurden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Zwei Verdächtige konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung kurz darauf gestellt werden. Ersten Informationen nach war der Tat eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Opfern und den beiden Verdächtigen vorausgegangen, wobei einer der Verdächtigen die Opfer mit einem Messer verletzte. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)