Luxemburg: Polizei beobachtet Heroinkauf – Drogendealer festgenommen

LUXEMBURG/STADT. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurden die Polizeibeamten am gestrigen Abend, 03.10.24, im Rahmen einer Polizeikontrolle an der Place de Paris in Luxemburg-Stadt auf eine mutmaßliche Drogenübergabe im Eingangsbereich eines Gebäudes aufmerksam.

Die Käuferin konnte umgehend gestellt und kontrolliert werden. Bei ihr wurde eine geringe Menge Heroin sichergestellt.

Anschließend konnte auch der mutmaßliche Drogendealer gestellt werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am heutigen Freitagmorgen, 04.10.2024, einem Untersuchungsrichter vorgeführt.