Trier: Halloween-Vorlesung der Kinder-Uni

Am 31. Oktober 2024 gibt es an der Universität Trier wieder Rabenschlaues: Zwei Professorinnen erklären, warum wir eigentlich Halloween feiern.

TRIER. Die Kinder-Uni „Rabenschlau“ lädt unter dem Titel „Kürbislaternen, Geister und Grusel!“ anlässlich des 20-jährigen Jubiläums zu einer besonderen Halloween-Vorlesung ein: Am 31. Oktober 2024 von 17:00 bis 17:45 Uhr können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an der Universität Trier in die faszinierende Welt von Halloween eintauchen.

Die Anglistik-Professorinnen Andrea Sand und Nele Sawallisch erzählen den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr über die geheimnisvolle Geschichte und die vielfältigen Bräuche dieses traditionsreichen Festes.

So erfahren die kleinen Gruselfans, wie Halloween von den europäischen Kelten über die christliche Kirche bis in die USA gelangte und welche Rituale und Symbole uns bis heute begleiten. Die Vorlesung deckt dabei viele Facetten des Festes ab, von Kürbislaternen und Geistern bis hin zu „trick-or-treating“ und literarischen sowie medialen Bezügen.

Kinder sind eingeladen, in ihren Halloween-Kostümen zu erscheinen, um im Anschluss an die Vorlesung direkt auf Süßigkeiten-Jagd zu gehen oder zuhause zu feiern.

Interessierte können ihre Kinder vom 7. bis 27. Oktober 2024 über das Anmeldeformular auf der Website der Universität Trier (https://kinderuni.uni-trier.de) anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder begrenzt.