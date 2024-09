++ Region: Regnerischer Wetter-Wochenstart mit kalten Nächten ++

Es wird regnerisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen liegen um die 13 bis 15 Grad. In der Nacht wird es gegen Ende der Woche richtig kalt.

MAINZ. In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bewölkte Tage einstellen. Immer wieder soll es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regen und auch kräftige Schauer geben.

Heute regnet es am Nachmittag zunehmend bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Auch am Dienstag gibt es bei gleichbleibenden Temperaturen vereinzelt Regen, ab nachmittags auch wieder verstärkt. Am Mittwoch ist laut der Vorhersage mit schauerartigen Niederschlägen zu rechnen, in der Nacht fallen die Temperaturen auf 9 bis 7 Grad, in der Eifel bis 5 Grad.

Auch der Donnerstag startet laut Prognose noch mit einer dicken Wolkendecke, ehe es im Tagesverlauf auflockert bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht sollen die Temperaturen deutlich sinken auf 6 bis 3 Grad. In der Eifel sind laut Wetterexperten Temperaturen um die 0 Grad und Frost nicht ausgeschlossen. (Quelle: dpa)