Konnte kaum noch reden: Police Grand-Ducale stoppt völlig betrunkenen Fahrer

NIEDERKORN. Gegen 22.50 Uhr am gestrigen Freitag fiel den Beamten der Police Grand-Ducale ein Fahrzeug auf, welches in der Avenue de la Liberté in Richtung rue de Longwy in Niederkorn in sehr starken Schlangenlinien gesteuert wurde. Der Fahrer steuerte seinen Wagen zeitweise sogar auf den Bürgersteig der gegenüberliegenden Straßenseite.

Schließlich wurde der Fahrer gestoppt und kontrolliert. Derselbe war dermaßen betrunken, dass er kaum reden konnte, geschweige seine Borddokumente vorzeigen konnte. Festgestellt wurde, dass er bereits einem Fahrverbot seit Juni 2024 (Trajet Professionnel) unterliegt. Da derselbe angab, in mehreren Schenken gewesen zu sein und nicht auf der Arbeit, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Diese ordnete den Führerscheinentzug sowie die Beschlagnahme des Fahrzeuges an. (Quelle: Police Grand-Ducale)