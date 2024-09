++ Wetter in der Region: Starke Gewitter und Sturmböen im Bergland ++

OFFENBACH. Wiederholt durchziehende Tiefausläufer sorgen mit instabiler Meeresluft für einen wechselhaften und merklich kühleren Witterungsabschnitt in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Heute Vormittag wird es laut DWD stark bewölkt. Ostwärts tritt abziehender Regen auf, nachfolgend kurzzeitig nachlassende Niederschlagsneigung. Von Südwesten kommt es ab dem Mittag dann vermehrt wieder zu schauerartigen Regenfälle, teils mit einzelnen starken Gewittern. Nach Nordwesten etwas geringere Schauer- und Gewitterneigung. Die Maxima der Temperatur liegen zwischen 17 und 20 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad. Es weht mäßiger, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Wind aus Südwest, in Hochlagen sind einzelne Sturmböen möglich. In der Nacht zum Freitag wird das Wetter wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise schauerartiger Regen, in der zweiten Nachthälfte nordostwärts abziehend. Nachfolgend kommt es zu größeren Auflockerungen und nur noch selten zu Schauern. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 13 und 10, in höheren Lagen um 8 Grad. Mäßiger bis frischer Wind weht aus Südwest, gebietsweise treten starke Böen auf, im Bergland auch stürmische Böen bis Sturmböen möglich.

Der Freitag wird laut Meteorologen wechselnd bewölkt und zunächst meist trocken. Ab dem Mittag stärker bewölkt und zeitweise Schauer, aber geringe Gewitterwahrscheinlichkeit. Dabei weht frischer Südwestwind mit verbreitet Windböen, gebietsweise auch stürmischen Böen, im Bergland sowie bei Gewittern Sturmböen; zum Abend nachlassend. Die Temperatur liegt zwischen 12 und 15 Grad im Bergland, sonst zwischen 14 und 17 Grad. Nachts tritt weiterhin dichte Bewölkung und zeitweise Regen auf. Die Tiefstwerte liegen um 8 Grad, im Bergland bis 5 Grad. Mäßiger Wind weht aus Südwest bis West, im Bergland noch starke oder stürmische Böen.

Der Samstag zeigt sich bei wechselnd bewölkt, zeitweise sind Schauer möglich. Es wird deutlich kühler mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad, in höheren Lagen 9 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Westwind. Die Nacht zum Sonntag präsentiert sich wechselnd, teils gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Örtlich treten Dunst- und Nebelfelder auf. Tiefstwerte zwischen 6 und 4 Grad, in höheren Lagen bis 1 Grad. In den Mittelgebirgslagen kommt es örtlich zu Bodenfrost. (Quelle: dpa)