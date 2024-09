Maskottchen Betzi als Ampelmännchen in Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN. Als Ampelmännchen lenkt künftig Betzi die Fußgänger in Kaiserslautern über die Straße. Das teuflische Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern soll an der Kreuzung Eisenbahn- und Logenstraße in der Nähe des Polizeipräsidiums blinken.

Die Eröffnung sei für den 14. Oktober geplant, teilte die Stadt mit. Damit folgt sie dem Mainzer Vorbild, wo die Mainzelmännchen leuchten. Zunächst hatte der SWR berichtet.

Ampeln mit originellen Figuren zu verzieren, ist bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz längst ein Trend. In der Wurstmarktstadt Bad Dürkheim etwa regelt ein Winzer mit Rückenkorb (Logel) den Fußgänger-Verkehr, in Trier wiederum der kommunistische Cheftheoretiker Karl Marx und in Worms Reformator Martin Luther («Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.»). Der legendäre Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt (1719-1790), ist ebenso als Ampelfigur aktiv wie in Neustadt die Deutsche Weinkönigin.