Föhren: Einbrecher schneiden Blechfassade auf und klauen Kupferkabel

FÖHREN. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 21. September, 15.30 Uhr, und Montag, 23. September, 7.50 Uhr, in die Lagerhalle eines Elektromotoren-Betriebs in der Europa-Allee in Föhren ein.

Die Täter nutzen ein Fahrzeug, um im rückwärtigen Bereich an das Gebäude heranzufahren und schnitten die Blechfassade mit einem Schneidwerkzeug auf. Sie entwendeten Kupferkabel in mittlerem fünfstelligen Wert und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.