87-Jährige übel abgezockt – Saar-Polizei fahndet mit Phantombild

SAARBRÜCKEN/SAARLOUIS. Im Frühjahr dieses Jahres kontaktierten Telefonbetrüger mehrfach eine 87 Jahre alte Frau in Saarlouis über Telefon. Im Glauben, ihren Enkel vor einer vermeintlichen Untersuchungshaft zu bewahren, übergab die Frau Bargeld und Schmuck in fünfstelliger Höhe an einen unbekannten Boten. Nach diesem Boten fahndet die saarländische Polizei nun mittels Phantombild.

Mitte April gab sich der Anrufer als Beamter der Polizei in Saarlouis aus und kontaktierte die dort wohnende Frau telefonisch. Er erklärte ihr, dass der Enkel der Geschädigten eine Frau totgefahren habe und sich auf dem Revier befände. Weiterhin täuschte er vor, dass sie zur Vermeidung einer Untersuchungshaft des Enkels eine Kaution in Höhe einer fünfstelligen Summe leisten müsse. In der Annahme, amtlichen Anweisungen zu folgen und ihrem Enkel beistehen zu müssen, übergab die 87-Jährige daraufhin an eine ihr unbekannte männliche Person Bargeld in Höhe einer mittleren, fünfstelligen Summe sowie diverse Schmuckstücke, um einen Teil der geforderten Kaution zu decken.

Im Rahmen der Ermittlungen des hiesigen Dezernats für qualifizierte Vermögensdelikte fertigte ein Beamter des Landeskriminalamts ein entsprechendes Phantombild dieses Boten. Personen, die auf diesem Phantombild eine Person erkennen oder mögliche Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landes-polizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Das Landespolizeipräsidium des Saarlandes warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solch dubiosen, betrügerischen Anrufen! Mit folgenden Tipps können Sie sich schützen:

– Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen!

– Sollten die Anrufer von Ihnen Geld, Schmuck oder Wertgegenstände verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab!

– Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! Überprüfen Sie, wenn möglich, die Informationen des Anrufers!

– Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion!

– Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

– Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)