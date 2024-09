Mit Elektroroller an Polizeikontrolle gestürzt: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am gestrigen Freitagabend führte eine Streife der Police Grand-Ducale eine Verkehrskontrolle in der route de Noertzange CR165 durch. Gegen 20.30 Uhr näherte sich aus Richtung Huncherange ein Fahrzeug, wobei eine Geschwindigkeit von deutlich über den erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Als die Beamten dem Verkehrsteilnehmer aus Haltezeichen gaben, mussten die Polizisten feststellen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Elektroller handelte. Trotz eindeutiger Haltezeichen aus sicherer Entfernung wollte der Fahrer mit seinem E-Roller an den Beamten vorbei rasen. Hierbei verlor dieser aber die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Da der Rollerfahrer beim Sturz verletzt wurde, verständigten die Beamten sofort die Rettungsdienste. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zwecks weiterer Untersuchungen zum Krankenhaus verbracht. Ein Alkoholtest lief beim Unfallfahrer deutlich positiv aus. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahme des Elektrorollers an. Ein Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

Um kurz nach 22.00 Uhr wurde in der rue Principale in Gilsdorf ein Verkehrsunfall mit Materialschaden zwischen zwei Autos gemeldet. Eine Polizeistreife vor Ort musste bei einem der beteiligten Unfallfahrer zu hohen Alkoholeinfluss feststellen und ihm musste aufgrund des positiven Alkoholtests der Führerschein entzogen werden.

In der Nacht zum heutigen Samstag wurde gegen 1.30 Uhr ein verunfallter PKW auf einem Parking in Steinfort gemeldet. Eine Polizeistreife konnte einige Zeit später die Fahrerin zu Fuß antreffen. Dieselbe gab ein einen Wildunfall gehabt zu haben, weshalb Sie den Wagen abgestellt hatte. Indem dieselbe jedoch deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt welcher positiv verlief. Es wurde eine Strafanzeige ohne Führerscheinentzug (Resultat unter 1,2‰) erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)