Saarland: Drogen an Jugendliche verkauft und zu Diebstählen angestiftet

NEUNKIRCHEN. Bereits seit geraumer Zeit wurden Ermittlungen gegen einen 34-jährigen Mann (syrische Staatsangehörigkeit) wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Abgabe von Cannabis und Medikamenten an Minderjährige geführt. Weiter steht die Person im Verdacht, mehrere Jugendliche zur Begehung von Diebstählen angestiftet und im Nachgang mit Cannabis bezahlt zu haben.

Am 17.9.2024 konnte der Beschuldigte in der Innenstadt von Neunkirchen beim Verkauf von Cannabisprodukten an drei männliche Minderjährige (15 und 16 Jahren alt) angetroffen werden. Hierbei konnten sowohl bei dem Beschuldigten als auch bei den Minderjährigen umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden, die oben genannte Verfahrensweise belegen.

Darüber hinaus wurde durch weitere Ermittlungen bekannt, dass der Beschuldigte sexuellen Kontakt mit daraus resultierender Schwangerschaft mit einer Jugendlichen (15 Jahre alt) hatte. Auch diese Jugendliche wurde durch den Beschuldigten zur Begehung von Diebstählen angestiftet und im Nachgang mit Cannabis bezahlt.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken beantragte die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten. Am 17.9.2024 erfolgte die Festnahme im Innenstadtbereich von Neunkirchen. Der Beschuldigte wurde am 18.9.2024 einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Im Nachgang wurde die Person der JVA Saarbrücken zugeführt. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)