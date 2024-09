WAHLSCHIED. Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Luxemburg, kurz hinter dem Autobahnkreuz Saarbrücken, unter der Brücke Am Nordfeld, zu einem Fall von verlorener Ladung.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor Teile seiner Ladung, darunter zwei Fünf-Liter-Fässer Bier, wobei ein Fass noch gefüllt war. Hinweise zu dem Fahrzeugführer erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)