KONZ. In der Nacht von Dienstag den 10.9.2024 auf Mittwoch den 11.9.2024 haben unbekannte Täter die Wände der Eisenbahnunterführung in der Konstantinstraße in Konz beschmiert. Es konnten mehrere Hakenkreuze, SS-Symbole und NS-verherrlichende Parolen festgestellt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)