Polizei Trier: Wochenende mit Extra-Schichten

TRIER. Mit insgesamt knapp 200 erfassten Einsatzlagen (davon 40 Strafanzeigen und 29 Verkehrsunfälle) liegt ein überdurchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Neben dem aus polizeilicher Sicht unauffällig verlaufenden Maarviertelfest und der Begleitung diverser Versammlungen im Innenstadtbereich, stand das Wochenende vornehmlich im Zeichen der Regionalligapartie Eintracht Trier gegen die Kickers aus Offenbach (s. Pressemeldung v. 08.09.2024, 16.53 Uhr) Dass das öffentliche Leben darüber hinaus nicht zum Erliegen kam, belegen die nachfolgend aufgeführten Einsatzanlässe:

Übers Gerüst aufs Sparkassendach

Einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz hatte ein 36jähriger Pole am vergangenen Freitag gegen 20.45 Uhr ausgelöst. Stark angetrunken hatte der Mann das Baugerüst an der Sparkasse am Viehmarktplatz dazu genutzt, sich Zutritt auf das Dach des Gebäudes zu verschaffen und von dort einen exklusiven Blick auf die Trierer Innenstadt zu erhalten. Besorgte Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet, die sich selbst in Gefahr begeben mussten, um den Mann unbeschadet wieder nach unten zu begleiten. Da der Kletterer sich im Folgenden uneinsichtig zeigte und weitere Taten nicht auszuschließen waren, verbrachte er die beginnende Nacht im Polizeigewahrsam.

17jähriger greift Polizisten an

Drei randalierende Jugendliche im Bereich der Bussteige am Trierer Hauptbahnhof hatten am vergangenen Samstag gegen 00.45 Uhr die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Die daraus resultierende Personenkontrolle quittierte ein 17jähriger sodann mit Unverständnis sowie aggressivem Tonfall gegenüber den Polizisten und einem unvermittelten Schlag gegen den Kopf eines Beamten. Dieser konnte zwar noch ausweichen, wurde jedoch im Bereich des Halses leicht verletzt. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der Jugendliche zwar unter Kontrolle gebracht werden, es folgten jedoch noch weitere Tritte gegen die Polizisten (ein weiterer Beamte am Bein verletzt) und üble Beleidigungen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten war die Einlieferung ins Polizeigewahrsam unumgänglich geworden, von wo er am darauffolgenden Morgen in die Obhut eines Sorgeberechtigten übergeben wurde.

Schnelle Festnahme nach Einbruch in Tankstelle

Wohl mit einem schweren Pflasterstein hatte ein 34jähriger Mann am gestrigen Sonntag gegen 23.15 Uhr versucht, die Eingangstür zu einer Tankstelle am St.-Barbara-Ufer einzuschlagen. Sein Handeln war über Kamera von einem Sicherheitsunternehmen beobachtet worden, sodass die von dort alarmierten Einsatzkräfte schnell am Tatort eintrafen. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch Beamte der PI Trier festgenommen werden. Die Sachbearbeitung hat die Kriminaldirektion Trier übernommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Wache des Kriminaldauerdienstes unter 0651-9779/2290 in Verbindung zu setzen.

Die richtige Frage gestellt – Und die passende Antwort bekommen

„Wo ich Sie hier gerade sehe, ich hätte da mal eine Frage…“. Mit solch einer Einleitung beginnt oftmals ein Gespräch, wenn Bürger eine Frage an die Polizei haben. So oder so ähnlich gestaltete es sich auch am vergangenen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr, als ein 26jähriger Mann eine Streifenbesatzung am Hauptmarkt angesprochen hatte. Der Mann hatte Zweifel ob seiner Fahrtüchtigkeit nach einem langen Abend und fragte freundlich, ob er einen Atemalkoholtest machen könne. Dies wurde ihm auch gewährt, doch die mögliche Heimfahrt des Mannes trat er nicht mit seinem eigenen Pkw an, denn der Wert von 1,79 Promille bedingte, dass sein Schlüssel zur Verhinderung der Fahrt sichergestellt wurde und er sich nach einer alternativen Transportmöglichkeit umschauen musste.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer in Trier

Im Zusammenhang mit einem missglückten Überholmanöver ist die PI Trier auf Zeugenhinweise angewiesen. Am heutigen Montag, 09. September 2024, gegen 09.20 Uhr hatte ein Radfahrer die Balduinstraße in Höhe des gleichnamigen Brunnens befahren, als er von einer schwarzen Limousine überholt worden war. Aufgrund mangelndem Seitenabstand kam es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, der dadurch leicht verletzt worden war. Der Pkw-Fahrer zog es im Folgenden vor, sich nicht weiter um den Unfallgegner zu kümmern und das Weite zu suchen. Hinweise dazu nimmt die Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung im vergangenen Jahr geändert haben. Beim Überholen von Radfahrern ist ein seitlicher Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Außerhalb geschlossener Ortschaften beträgt der Seitenabstand sogar 2 Meter.