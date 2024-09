Trier: Letzter Badetag naht – Saisonende im SüdBad an den Weihern

TRIER. Der letzte Badetag im SWT-Schönwetterbad wird am kommenden Sonntag, 8. September 2024, sein. Erfreulicherweise konnten die Stadtwerke Trier in der Freibadsaison 2024 bislang mehr als 60.000 Gäste begrüßen.

Der stärkste Tag in dieser Saison war der 20. Juli mit mehr als 3.400 Badegästen. Das Schönwetterbad wurde an 23 Tagen von über 1.000 Besucherinnen und Besuchern genutzt. Das NordBad an der Mosel hat weiterhin geöffnet und schließt je nach Wetterlage vorausichtlich Anfang Oktober. Das Saisonende für das NordBad geben die Stadtwerke gesondert bekannt. (Quelle: SWT)