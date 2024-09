Maarviertel-Fest 2024: Das charmante Viertel in Trier-Nord feiert mit Musik, Spaß und Gemeinschaft

TRIER. Vom 6. bis 8. September 2024 wird es wieder gesellig und fröhlich im Maarviertel in Trier-Nord: Das traditionelle Maarviertel-Fest steht vor der Tür und verspricht ein Wochenende voller Spaß, Musik und guter Laune für Groß und Klein. Organisiert von den Freunden und Förderern des Maarviertels e.V., wird das Fest wieder die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Gemeinschaftsgeist des charmanten Trierer Viertels zum Leben erwecken.

Ein Fest für das Maarviertel und seine Menschen

Das Maarviertel-Fest ist mehr als nur ein Fest – es ist ein Spiegel der einzigartigen Atmosphäre, die dieses besondere Viertel ausmacht. Hier treffen sich Nachbarn, Freunde und Besucher, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und einfach die Geselligkeit zu genießen.

Freitag: Eröffnung und musikalischer Startschuss

Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der feierlichen Eröffnung und dem traditionellen Fassanstich. Ab 20:30 Uhr sorgt die Band Weinklang für stimmungsvolle Live-Musik, während die Gäste den Abend im gemütlichen Beisammensein genießen und sich auf die kommenden Festtage einstimmen können.

Samstag: Familienfest und musikalische Highlights

Am Samstag startet das Fest um 12 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Neben einer tollen Tombola zugunsten des Hort Trier-Nord gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Kinderprogramm inklusive Hüpfburg, das für strahlende Gesichter bei den kleinen Besuchern sorgt. Am Abend übernimmt dann die Musik das Ruder: Zunächst heizt Michael Palm mit seiner seiner einzigartigen Elvis-Show dem Publikum so richtig ein. Seine mitreißende Performance lässt definitiv die Herzen aller Fans höherschlagen – eine authentische und energiegeladene Show, die man einfach erlebt haben muss! Im Anschluss bringen die einzigartigen „Bibessieblues“ mit ihrem fetzigen Sound und ihrer authentischen Trierer Mundart die Bühne zum Beben und laden dazu ein, das Tanzbein weiter zu schwingen. Den Abschluss des Abends machen die hervorragenden Musiker der Band „Greybeards„.

Sonntag: Ein gemütlicher Ausklang mit Blasmusik und Stimmung

Am Sonntag beginnt der Tag ab 11.30 Uhr mit den „Frohen Klängen“ aus Sirzenich, die das Publikum mit Blasmusik unterhalten. Der bekannte Musiker Jürgen Jakobs rundet das Fest um 16.30 Uhr ab und sorgt für einen stimmungsvollen Abschluss des Wochenendes.

Während des Festes wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt, mit einer abwechslungsreichen Auswahl an leckeren Speisen und Getränken. Das Fest findet auf dem großen Parkplatz in der oberen Maarstraße statt und bietet damit genug Platz für eine genussvolle und gesellige Zeit.