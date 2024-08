Tag des offenen Denkmals in Trier: Die Kulissen der Römerbauten kostenlos erkunden

TRIER. Am Sonntag, den 8. September, lädt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz alle Geschichtsinteressierten zum Tag des offenen Denkmals ein. Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ können Besucherinnen und Besucher kostenlos die Trierer Römerbauten erkunden und an exklusiven Führungen teilnehmen. Hier ein Überblick über die Highlights.

Kaiserthermen: Expertenführungen und verborgene Schätze

Die Kaiserthermen öffnen an diesem Tag ihre Türen und bieten nicht nur die Möglichkeit, die beeindruckenden Ruinen zu besichtigen, sondern gewähren auch seltene Einblicke in die sonst verschlossenen Kellerbereiche. Bei den Expertenführungen unter der Leitung von Dr. Karl-Uwe Mahler können die Teilnehmenden die Überreste eines prachtvollen römischen Wohngebäudes entdecken, das noch vor den Thermen erbaut wurde. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Für diese Touren wird festes Schuhwerk empfohlen, und wer möchte, kann eine Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt ist der Eingang der Kaiserthermen.

Porta Nigra: Schüler als UNESCO-Scouts

Die Porta Nigra, das Wahrzeichen der Stadt Trier, wird von Schülerinnen und Schülern des Auguste-Viktoria-Gymnasiums auf besondere Weise vorgestellt. Als UNESCO-Scouts führen sie die Gäste durch das römische Stadttor und teilen ihr Wissen und ihre Begeisterung für das Welterbe. Die Führungen beginnen um 11 Uhr und dauern etwa 30 Minuten – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Amphitheater: Gladiatoren hautnah erleben

Auch das Amphitheater öffnet seine Pforten und bietet um 14 Uhr eine spezielle Führung für Familien. Unter der Leitung eines Welterbe-Scouts wird die Geschichte der Gladiatorenkämpfe lebendig. Die Gäste erfahren, welche Herausforderungen das Training der Gladiatoren mit sich brachte, und erhalten Einblicke in ihre Kampftechniken und Ausrüstung. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Arenakellers, in dem sich die Gäste auf die Spur von geheimen Botschaften und schwarzer Magie begeben können.

Römische Villa Otrang: Antikes Leben auf dem Land

In Fließem lädt die Römische Villa Otrang zu zwei besonderen Führungen ein. Um 11 Uhr beginnt eine Expertenführung, die den Alltag auf einem römischen Landgut beleuchtet und die gut erhaltenen Mosaikböden und Gebäudereste der Villa vorstellt. Um 15 Uhr gibt es eine speziell für Familien konzipierte Führung, bei der die Kinder antike Gegenstände anfassen dürfen. Beide Touren bieten spannende Einblicke in das Landleben der Römerzeit und sind kostenlos.

Ein Tag voller Geschichte und Kultur

Der Tag des offenen Denkmals in Trier verspricht spannende Entdeckungen und eine lebendige Zeitreise in die Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung. Ob bei einer fachkundigen Führung durch die Kaiserthermen, einer Begegnung mit der Porta Nigra oder einer Erkundung des antiken Landlebens – für jeden ist etwas dabei. Also, feste Schuhe anziehen, Taschenlampe einpacken und die römischen Wahrzeichen Triers aus einer neuen Perspektive erleben!

Quelle: Rheinisches Landesmuseum)