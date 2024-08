++ Sommerlicher Wochenstart in der Region – Mittwoch bis 31 Grad ++

OFFENBACH. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am heutigen Montag heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Es kommt zu einem Temperaturanstieg auf 23 bis 26 Grad, im höheren Bergland 19 bis 22 Grad. Schwacher Wind wehr aus überwiegend westlichen Richtungen.

Die Nacht zum Dienstag wird gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8, in Tal- und Muldenlagen bis 5 Grad.

Das Wetter am Dienstag zeigt sich sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29, in Hochlagen 22 bis 24 Grad. Schwacher Wind weht aus Ost bis Südost. Nachts gering bewölkt bis klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte betragen 16 bis 12 Grad, in der Eifel örtlich 9 Grad.

Der Mittwoch wird bei lockerer Quellbewölkung zumeist sonnig und niederschlagsfrei. Es wird sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31, in der Hocheifel um 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd. In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel gering bewölkt oder klar, es bleibt niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 14, in der Eifel lokal bis 12 Grad.

Am Donnerstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf kommt es erst örtlich zu Schauern, später teils auch kräftigen Gewittern. Temperaturmaxima zwischen 27 und 31 Grad, in Hochlagen um 25 Grad. Es weht schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Für die Nacht zum Freitag sagt der DWD wechselnde bis starke Bewölkung und zeitweise Regen voraus. Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad. (Quelle: DWD)