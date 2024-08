Ernst des Lebens geht wieder los: Schulstart in RLP, Saarland und Hessen

MAINZ/SAARBRÜCKEN/WIESBADEN. Am heutigen Montag startet in drei Bundesländern das neue Schuljahr: Für Schüler in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen geht der Ernst des Lebens wieder los. Insgesamt hat das neue Schuljahr somit in mehr als der Hälfte der 16 deutschen Länder angefangen. Lediglich in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sowie in Baden-Württemberg und Bayern sind noch Sommerferien.

In Rheinland-Pfalz beginnt die Schule heute für rund 548.000 Kinder und Jugendliche. Insbesondere für die etwa 41.000 Erstklässler dürfte es aufregend werden. In Hessen drücken jetzt 810.000 Mädchen und Jungen die Schulbank, unter denen sich ca, 60.000 Erstklässler befinden. Im Saarland gibt es jetzt etwa 125.000 Schüler.

Erneut kehren bayerische Schüler als letzte in die Schule zurück. Der 10. September ist im Freistaat der erste Schultag. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, hat das neue Schuljahr bereits vergangene Woche angefangen. (Quelle: FAZ)