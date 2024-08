Hautnah, respektvoll, leidenschaftlich: A tribute to Udo Jürgens – Dinnershow im Nells Park Hotel

TRIER. Das Nells Park Hotel präsentiert in Zusammenarbeit mit World of Dinner und SahneMIXX Frontman Huby Scherhag „Das Beste von Udo Jürgens“! Hautnah, respektvoll, leidenschaftlich, authentisch, mit Liebe zum Detail, in exzellenter musikalischer Qualität, 100% live gespielt und vom Vorbild höchstpersönlich geschätzt… eben „Einfach Udo“.

Das Sahnehäubchen? Ein erlesenes 4-Gang Menü krönt die Konzert-Dinnershow, begleitet von Musikern der bekannten Tributeband SahneMIXX.

Eine emotionale Zeitreise zurück in die unvergleichliche Atmosphäre der Livekonzerte von Udo Jürgens. Dabei interpretiert Sänger Hubby Scherhag die Lieder seines großen Vorbilds so originalgetreu und mit begeisternder Spielfreude, dass Sie sich vom ersten Ton an in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlen. Und spätestens wenn der Tribute-Sänger zum „Bademantel-Finale“ zurück auf die Bühne applaudiert wird, entwickelt sich „A Tribute to Udo Jürgens Dinnershow“ zum Gänsehaut-Erlebnis!

TERMIN: Donnerstag, 26.09.2024 – 19.00 Uhr; Orangerie Nells Park Hotel

HIER GEHTS ZUM TICKETSHOP (Klick auf Bild)