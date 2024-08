Neues VRT-Busnetz im Wittlicher Land und Hunsrück: Was sich für Schüler ändert

TRIER/WITTLICH. Im Hunsrück und im Wittlicher Land wurde am 31. Juli 2024 der öffentliche Nahverkehr für alle Bürger enorm ausgeweitet. In vielen Orte gibt es seither mindestens alle zwei Stunden einen regelmäßigen Zugang zum öffentlichen Nahverkehrsnetz – auch am Wochenende und in den Ferien.

Mit Schulstart am 26. August ändert sich auch für Schüler und Kindergartenkinder einiges. Die Busse haben neue Liniennamen, und -nummern, geänderte Abfahrtszeiten, mehr Komfort und neue Designs und fahren möglicherweise auch andere Strecken zur Schule oder Kita. Wie Eltern ihre Kinder darauf am besten vorbereiten.

Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) und die Kreisverwaltung des Landkreises haben die Schulen und Kindergärten schon vor den Ferien mit Informationsschreiben über die Änderungen der Fahrpläne informiert. Die Schreiben wurden über Schulplattformen oder Elternbriefe an die Eltern weitergeleitet. Hier war beispielsweise eine interaktive Liniennetzkarte zu sehen, welche die Eltern und Kinder motivieren sollte, selbständig und spielerisch mit Klick auf den eigenen Ort über eine Verlinkung zur digitalen Fahrplanauskunft des VRT (www.vrt-info.de/fahrplanauskunft) die neuen Abfahrtszeiten herauszufinden.

Wie Eltern ihre Kinder sonst noch vorbereiten können

Doch nicht nur die Abfahrtszeiten können sich ändern. Der VRT empfiehlt, Kinder, die früher vor allem auf die Farbe ihres Busses geachtet haben, darauf hinzuweisen, dass nun alle Busse das gleiche prägnante Design mit den blauen Dreiecken haben und sich nur noch in der Zielbeschilderung unterscheiden.

In manchen Regionen werden außerdem VRT-RufBusse eingesetzt. Wenn Schüler oder Kindergartenkinder diese nutzen wollen, buchen Eltern die RufBusse vorab einmalig telefonisch (als Dauerbuchung), so wie sie sie für den Stundenplan des Halbjahres benötigen. Sollte die Fahrt einmal nicht benötigt werden, so kann sie bis zu einer Stunde vor Fahrtbeginn abgemeldet werden. In manchen Orten fährt zu Schulzeiten der normale Linienbus, für die Schulferien muss bei Bedarf aber – z. B. für Kindergartenfahrten – ein RufBus angemeldet werden. Alle Infos und Regeln zu RufBussen gibt es auf der Internetseite des VRT unter www.vrt-info.de/rufbus

Der Verkehrsverbund bittet Eltern und ihre Kinder um Verständnis, dass es an den ersten Schultagen noch zu Startschwierigkeiten kommen kann. Denn auch für das Fahrpersonal sind die umfangreichen Veränderungen der Busnetze herausfordernd. Bis sich alle Kinder auf die für sie vorgesehenen Fahrten verteilt haben, kann es beispielsweise etwas voller werden im Bus. Zudem kann es vorkommen, dass ein paar Kinder länger unterwegs sind als zuvor oder umsteigen müssen. Die meisten kommen nun aber passender an ihre Schule, so dass sich für die große Mehrheit Verbesserungen durch das neue ÖPNV-Angebot ergeben.

Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten vor und während des Starts

Um möglichst alle Kinder und Jugendlichen in den neuen Busnetzen zu berücksichtigen, wurden die ortsansässigen Schulen und Kindergärten sowie ihre Leitungen u.a. mit digitalen Info-Treffen im Vorfeld in die Vorbereitung einbezogen. Falls möglich und nötig wurden die Fahrpläne entsprechend den Verbesserungsvorschlägen angepasst.